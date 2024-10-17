Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось
Жизнь и общество

Сегодня, 13:20

1 мин.

Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Состояние актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в тюрьме, резко ухудшилось. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Актер почти не может разговаривать и испытывает трудности с дыханием. По словам источника, у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

Также сообщается, что 60-летний Ефремов должен ежедневно посещать врача для контроля состояния, так как заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности. Кроме того, имеется риск развития сопутствующих заболеваний, например легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Из-за проблем с легкими актер даже перестал курить.

Сейчас защита артиста готовит документы для УДО. В случае возможного досрочного освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная медицинская помощь.

Новости холдинга
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА

Olimpbet awards

Последние новости
16 окт 12:30
Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
15 окт 17:35
Актера Василия Ливанова выписали из больницы
15 окт 15:00
Петербургский бренд и школа сапсерфинга закрыли сезон жаркой спортивной коллаборацией
15 окт 14:15
Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка
15 окт 12:55
Против рэпера Пи Дидди подали новый иск