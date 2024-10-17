Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось

Состояние актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в тюрьме, резко ухудшилось. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Актер почти не может разговаривать и испытывает трудности с дыханием. По словам источника, у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

Также сообщается, что 60-летний Ефремов должен ежедневно посещать врача для контроля состояния, так как заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности. Кроме того, имеется риск развития сопутствующих заболеваний, например легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Из-за проблем с легкими актер даже перестал курить.

Сейчас защита артиста готовит документы для УДО. В случае возможного досрочного освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная медицинская помощь.