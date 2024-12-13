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Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось
Жизнь и общество

Сегодня, 15:35

1 мин.

Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Борис Щербаков
Фото Сергей Лантюхов, Известия
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Сегодня состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. Ранее его госпитализировали в больницу после неудачного падения, провели операцию, но ситуацию омрачила развившаяся пневмония. В настоящее время актер находится в тяжелом состоянии, ему перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Щербаков в сознании, жалуется на слабость и тошноту. При этом прогнозы врачей положительные.

11 декабря Mash сообщил, что Борис Щербаков отпраздновал 75-летие на больничной койке. Кроме того, после травмы у него развилась анемия, возникшая в результате потери крови.

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