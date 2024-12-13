Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось
Сегодня состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. Ранее его госпитализировали в больницу после неудачного падения, провели операцию, но ситуацию омрачила развившаяся пневмония. В настоящее время актер находится в тяжелом состоянии, ему перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, Щербаков в сознании, жалуется на слабость и тошноту. При этом прогнозы врачей положительные.
11 декабря Mash сообщил, что Борис Щербаков отпраздновал 75-летие на больничной койке. Кроме того, после травмы у него развилась анемия, возникшая в результате потери крови.
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