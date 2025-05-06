Стиль жизни
Состоялось судебное заседание по делу Пи Дидди
6 мая, 11:30

1 мин.

Состоялось судебное заседание по делу Пи Дидди

Пи Дидди
Фото Ian West, Keystone Press Agency, Global Look Press

Состоялась судебное заседание по делу рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Его обвиняют в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации, сообщает Reuters.

Как передает источник, окружной судья США Арун Субраманян допросил по одному из 32 потенциальных присяжных, чтобы сформировать коллегию из 12 человек. Отбор анонимных присяжных завершат к концу недели. Они должны быть абсолютно беспристрастны в решении и не опираться на информацию в СМИ.

Агентство также отмечает, что всего судебные разбирательства продлятся два месяца. А вступительные заявления запланированы на 12 мая.

Напомним, что 17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали в Нью-Йорке по решению суда. В 2023 году его бывшая девушка обвинила музыканта в многолетнем насилии. Помимо этого, Пи Дидди предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми в день ареста.

Пи&nbsp;Дидди.Скандальная биография Пи Дидди: музыка, арест и обвинения
