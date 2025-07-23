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Солисты группы NEMIGA рассказали о своих любимых блюдах
Жизнь и общество

23 июля 2025, 20:00

1 мин.

Солисты группы NEMIGA рассказали о своих любимых блюдах

Софья Калаченкова
Автор
NEMIGA
Фото Павел Волков, Известия

Солисты белорусской поп-группы NEMIGA рассказали «СЭ» о своих любимых блюдах на VK Fest в Москве.

Певец Влад Соболев заявил, что предпочитает всем деликатесам — домашнюю картошку: «Самое любимое — картошечка, которая была сварена, а потом пожарена. Все это с яичками, с колбаской, со шкварками».

Лидия Лемур, в свою очередь, поделилась, что ее любимое блюдо — блины с начинкой, но не совсем классические: «У нас в Минске есть очень классная блинная с необычными рецептами. Я люблю блин с песто, курицей и имбирем».

При этом отношения со спортом у исполнителей не очень тесные. Соболев заявил, что увлекается UFC, правда, в формате видеоигры, а Лидия призналась, что иногда прыгает на скакалке.

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