Софи Лорен перенесла операцию после падения
Известная итальянская актриса Софи Лорен упала в своем доме в Женеве. 89-летняя звезда получила несколько травм и переломы бедра. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Из-за этого падения ей пришлось сделать срочную операцию, которая прошла успешно. Сейчас актрисе предстоит пройти процесс восстановления.
Из-за несчастного случая Софи Лорен пропустит церемонию вручения ей звания почетного гражданина Бари и открытие ресторана ее имени.
Ранее певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта.
Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости