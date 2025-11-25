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СМИ: Звезду «Американского пирога» Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии
Жизнь и общество

25 ноября 2025, 12:55

1 мин.

СМИ: Звезду «Американского пирога» Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии

Мария Задорожная
Автор
Тара Рид
Фото AdMedia, Global Look Press

Актриса Тара Рид, известная по фильму «Американский пирог», была госпитализирована 23 ноября, после того как почти потеряла сознание в отеле в Роузмонте (Иллинойс). Об этом 50-летняя звезда сообщила в интервью TMZ.

Издание опубликовало видео с места происшествия: на кадрах видно, как Рид в состоянии помутнения сознания усаживают в инвалидное кресло — это делает работник охраны отеля. Позже актрису кладут на носилки, чтобы передать медикам.

По словам Тары, она заселилась в отель в субботу вечером и подозревает, что кто-то подмешал что-то в ее напиток, который она заказала в баре. Актриса утверждает, что выходила покурить и, вернувшись, обнаружила свой бокал накрытым салфеткой, которой раньше не пользовалась. Она сняла салфетку и выпила из стакана. Далее женщина не помнит, что происходило.

Представитель Рид Джейн Оуэн в заявлении для USA TODAY сообщила, что актриса обратилась в полицию с заявлением о возможном подсыпании каких-то веществ в ее напиток.

TMZ со своей стороны утверждает, что до приезда медиков Рид кричала сотрудникам отеля: «Ты не знаешь, кто я? Я известная актриса!» Издание также напоминает, что в прошлом у Тары были проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.

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