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СМИ: Юрий Антонов отказался от празднования юбилея из-за проблем со здоровьем
Жизнь и общество

9 сентября 2025, 15:00

1 мин.

СМИ: Юрий Антонов отказался от празднования юбилея из-за проблем со здоровьем

Мария Задорожная
Автор
Фото Андрей Эрштрем, Известия

По данным Telegram-канала Mash певец и композитор Юрий Антонов отказался от праздничного концерта в честь своего 80-летия из-за проблем со здоровьем.

Как утверждает источник, у артиста возникли серьезные трудности со слухом на фоне проблем с давлением и перенесенных пяти микроинсультов. Антонов может выступать на сцене не более 45 минут, исполняя порядка 10 композиций. А ряд известных хитов певца: «Анастасия», «Зеркало» и «20 лет» — вовсе исключены из его репертуара по медицинским показаниям.

При этом артист не отказывается от выступлений на частных мероприятиях. Стоимость составляет порядка 12 миллионов рублей, в которые включена работа команды Антонова из девяти человек. Дополнительно заказчик покрывает расходы на выполнение условий райдера в размере еще 1 миллиона рублей.

Юрий Михайлович Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, Узбекская ССР. Известен как советский и российский эстрадный певец, композитор и музыкант. Его песни стали народными хитами. Среди популярных песен Антонова «Крыша дома твоего», «Море, море...», «От печали до радости», «Анастасия» и др. Всего на счету композитора порядка 250 песен.

СМИ: Юрия Антонова госпитализировали в&nbsp;больницу.СМИ: Юрия Антонова госпитализировали в больницу
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