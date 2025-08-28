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СМИ: у сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание
Жизнь и общество

28 августа 2025, 14:40

1 мин.

СМИ: у сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание

Мария Задорожная
Автор
Фото Шатохина Наталия, news.ru, Global Look Press

По данным телеграм-канала SHOT, у сына Михаила Ефремова, Николая, обострилось хроническое заболевание после падения. Он мучается от новых приступов рассеянного склероза и практически не выходит из дома. Из-за ухудшения состояния здоровья Ефремову-младшему нужен постоянный присмотр. Также Николаю необходимо гулять на свежем воздухе, но этому мешает астма и множество аллергических проявлений.

Источник напомнил, что Николая Ефремова госпитализировали 30 июня 2023 года после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Ему диагностировали тяжелую сочетанную травму и провели срочную операцию.

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