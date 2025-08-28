СМИ: у сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание

По данным телеграм-канала SHOT, у сына Михаила Ефремова, Николая, обострилось хроническое заболевание после падения. Он мучается от новых приступов рассеянного склероза и практически не выходит из дома. Из-за ухудшения состояния здоровья Ефремову-младшему нужен постоянный присмотр. Также Николаю необходимо гулять на свежем воздухе, но этому мешает астма и множество аллергических проявлений.

Источник напомнил, что Николая Ефремова госпитализировали 30 июня 2023 года после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Ему диагностировали тяжелую сочетанную травму и провели срочную операцию.