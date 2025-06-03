СМИ: у Михаила Ефремова в колонии были отношения с актрисой Дарьей Белоусовой

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который вышел из колонии в апреле, ходил на свидания в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно данным источника, 61-летний актер начал встречаться с 41-летней коллегой еще до того, как был вынесен приговор. Во время его пребывания в тюрьме Дарья навещала его на свиданиях.

SHOT уверяет, что за несколько месяцев до условно-досрочного освобождения Ефремов и Белоусова провели три дня вместе в специальной комнате для встреч, где были предусмотрены душ, кухня, телевизор и кровать. Пара старалась скрыть свои отношения, однако оставила автографы с добрыми пожеланиями для соседей по блоку, которые попали к журналистам.

Напомним, что Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, произошедшую в июне 2020 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водителя которого, к сожалению, не удалось спасти. 9 апреля 2025 года он вышел на свободу из исправительной колонии в Белгородской области.