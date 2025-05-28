СМИ: у Филиппа Киркорова выявили частичный некроз кожи

Как сообщает Super.ru, у народного артиста России Филиппа Киркорова врачи диагностировали частичный некроз кожи.

«Согласно документу, артист получил ожог второй степени, осложненный бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией слева», — передает СМИ.

По данным источника, Киркорову следует наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, проводить антибактериальную терапию и ограничить физическую активность. При ухудшении состояния ему потребуется госпитализация в специализированное стационарное отделение.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Филиппа Киркорова госпитализировали в отделении экстренной хирургии. У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки, полученного на концерте в конце апреля.