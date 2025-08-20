СМИ: состояние Карла III резко ухудшилось

Издание Radar Online со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщает о серьезном ухудшении здоровья короля Великобритании Карла III.

Источник утверждает, что в последние месяцы состояние здоровья монарха действительно ухудшается.

«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказал собеседник издания.

Карлу III действительно стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке. Он пьет алкоголь, чтобы ослабить боль из-за онкологии.

О болезни короля Великобритании стало известно в феврале 2024 года. У него диагностировали рак.