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СМИ: состояние Карла III резко ухудшилось
Жизнь и общество

20 августа 2025, 12:05

1 мин.

СМИ: состояние Карла III резко ухудшилось

Мария Задорожная
Автор
Карл III.
Фото Jane Barlow, Getty Images

Издание Radar Online со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщает о серьезном ухудшении здоровья короля Великобритании Карла III.

Источник утверждает, что в последние месяцы состояние здоровья монарха действительно ухудшается.

«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказал собеседник издания.

Карлу III действительно стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке. Он пьет алкоголь, чтобы ослабить боль из-за онкологии.

О болезни короля Великобритании стало известно в феврале 2024 года. У него диагностировали рак.

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