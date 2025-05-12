Стиль жизни
СМИ: режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии
Жизнь и общество

12 мая, 15:45

1 мин.

СМИ: режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии

Мария Задорожная
Автор
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

92-летний народный артист, режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии. Он жалуется на сильнейшие боли в ногах, которые особенно проявляются при движении и поворотах. Об это сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным источника, у Александра Наумовича образовались открытые раны, которые нужно постоянно перевязывать. Режиссер пьет обезболивающие таблетки. Однако сын народного артиста в беседе с «КП» заявил, что состояние его отца остается стабильным, никаких критических изменений не наблюдается. А информация в сети — ложная.

В прошлом году Mash заявил, что Митте присвоили паллиативный статус. Он не мог самостоятельно вставать. Тогда у режиссера обнаружили злокачественное образование в почке. Он находился под присмотром врачей центра паллиативной помощи для смертельно больных людей.

Умерла актриса Ольга Моховая
Умерла актриса Ольга Моховая

