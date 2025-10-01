Стиль жизни
СМИ: Рэперу Macan грозит уголовное дело и арест
Жизнь и общество

Сегодня, 16:45

1 мин.

СМИ: Рэперу Macan грозит уголовное дело и арест

Мария Задорожная
Автор
Фото Официальный канал Macan, Telegram

Рэперу Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) грозят уголовное дело и арест, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, за последний год 23-летний кумир молодежи проигнорировал шесть повесток. Ему снова направили седьмую повестку по месту регистрации в московских Раменках с требованием явиться в военкомат до 20 октября. При этом сейчас Косолапов находится в гастрольном туре.

Если музыкант проигнорирует документ, против него возбудят уголовное дело за уклонение от службы, объявят в федеральный розыск и заблокируют банковские счета. Также Mash уточнил, что по таким делам уклоняющимся от призыва в армию грозят 2 года лишения свободы.

Актер Глеб Калюжный ушел в армию
