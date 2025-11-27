СМИ: Рэпер Macan идет служить в элитный спецназ

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, будет проходить срочную службу в центре спецназначения «Витязь» — элитном отряде Росгвардии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, в круг его служебных обязанностей войдут борьба с терроризмом, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков.

Косолапов должен отправиться в армию 28 ноября. Ранее сообщалось, что ему может грозить уголовное преследование из-за игнорирования шести повесток в 2025 году. После этих публикаций Macan разместил фотографию у призывного пункта в Москве и подтвердил получение повестки, призвав не доверять «желтой» прессе.