Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
СМИ: Олег Газманов увеличил гонорар из-за популярности в соцсетях
Жизнь и общество

10 сентября 2025, 16:10

1 мин.

СМИ: Олег Газманов увеличил гонорар из-за популярности в соцсетях

Мария Задорожная
Автор
Фото Кристина Кормилицына, Известия

74-летний певец Олег Газманов увеличил гонорар на 2 миллиона рублей, после того как стал популярен у молодежи в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Газманов стал «новым крашем» благодаря танцу на хит «Я по жизни загулял». 74-летний артист исполнил песню на фестивале «Новая волна», а после повторил танец с супругой Мариной. Видео с Газмановым завирусилось в TikTok, подростки стали разучивать хореографию и снимать контент.

Как сообщает источник, сейчас Олег Газманов запрашивает за 45 минут выступления не менее 7 миллионов рублей, в то время как раньше эта сумма составляла 5 миллионов рублей. Кроме того, у Газманова вырос спрос на корпоративы: его график расписан до конца 2025 года.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусев, Калининградская область. Стал популярен благодаря популярным хитам «Эскадрон», «Есаул», «Люси», «Я по жизни загулял» и др. Также он известен своими акробатическими трюками во время выступлений. За 56 лет творческой карьеры на счету артиста собралось более 400 песен.

Олег Газманов.Олег Газманов раскрыл секрет поддержания физической формы
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Деньги
Новости холдинга
«Нас пытались запугать». Член штаба сборной Ирландии заявил, что в него плюнул игрок Израиля
FIS отказался от идеи ежегодного чемпионата мира. Лыжные реформы буксуют без России
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
Читайте далее
Принц Гарри рассказал о состоянии Карла III
Следующий материал
Принц Гарри рассказал о состоянии Карла III
Последние новости
4 окт 16:30
«Спорт-Экспресс» выиграл корпоративную эстафету TOPSKI FAMILY в Парке Победы
27 сен 09:00
Вода — их стихия: 6 голливудских звезд, которые занимались плаванием
22 сен 11:00
Стала известна программа тренировок 68-летнего Дольфа Лундгрена
21 сен 17:00
«Спорт-Экспресс» опубликует имена всех финишеров СберПрайм Московского Марафона
19 сен 09:00
Как тренируется Шарлиз Терон: секреты идеальной формы голливудской звезды