СМИ: Олег Газманов увеличил гонорар из-за популярности в соцсетях

74-летний певец Олег Газманов увеличил гонорар на 2 миллиона рублей, после того как стал популярен у молодежи в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Газманов стал «новым крашем» благодаря танцу на хит «Я по жизни загулял». 74-летний артист исполнил песню на фестивале «Новая волна», а после повторил танец с супругой Мариной. Видео с Газмановым завирусилось в TikTok, подростки стали разучивать хореографию и снимать контент.

Как сообщает источник, сейчас Олег Газманов запрашивает за 45 минут выступления не менее 7 миллионов рублей, в то время как раньше эта сумма составляла 5 миллионов рублей. Кроме того, у Газманова вырос спрос на корпоративы: его график расписан до конца 2025 года.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусев, Калининградская область. Стал популярен благодаря популярным хитам «Эскадрон», «Есаул», «Люси», «Я по жизни загулял» и др. Также он известен своими акробатическими трюками во время выступлений. За 56 лет творческой карьеры на счету артиста собралось более 400 песен.