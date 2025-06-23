СМИ: Николая Дроздова мучают боли в суставах

Художник Константин Мирошник в беседе с kp.ru рассказал, что сейчас известный биолог и телеведущий Николай Дроздов находится в веселом расположении духа.

«Единственное, что нога, колено беспокоит, суставы. Все-таки возраст дает о себе знать. Уколы прокололи зимой, сейчас опять будет курс уколов. Поэтому, когда идет, то на палочку свою скандинавскую опирается», — сказал художник.

20 июня Дроздову исполнилось 88 лет. По словам Мирошникова, праздник прошел в кругу семьи на даче, так как телеведущий не любит праздновать день рождения.

В апреле в СМИ появилась информация, что рост Николая Дроздова снизился на 10 сантиметров из-за хронического прогрессирующего заболевания скелета. Утверждалось, что пять лет назад биологу диагностировали остеопороз, который приводит к снижению плотности костей.