СМИ: Михаил Ефремов разошелся с женой

По информации SHOT, Михаил Ефремов разорвал отношения с нынешней (пятой) супругой — 53-летней Софьей Кругликовой.

Как сообщает источник, актер перестал даже разговаривать с женой из-за постоянных ссор, в том числе после нашумевшего свидания в исправительной колонии. Там 61-летний Ефремов три дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано. Но анонимный источник, близкий к окружению семьи, заявил, что это вопрос времени, но развод точно состоится. Вопрос усложняет наличие несовершеннолетних детей.

Известно, что Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. В браке у них родилось трое детей.