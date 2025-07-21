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СМИ: Михаил Ефремов разошелся с женой
Жизнь и общество

21 июля 2025, 13:45

1 мин.

СМИ: Михаил Ефремов разошелся с женой

Мария Задорожная
Автор
Михаил Ефремов
Фото Global Look Press

По информации SHOT, Михаил Ефремов разорвал отношения с нынешней (пятой) супругой — 53-летней Софьей Кругликовой.

Как сообщает источник, актер перестал даже разговаривать с женой из-за постоянных ссор, в том числе после нашумевшего свидания в исправительной колонии. Там 61-летний Ефремов три дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано. Но анонимный источник, близкий к окружению семьи, заявил, что это вопрос времени, но развод точно состоится. Вопрос усложняет наличие несовершеннолетних детей.

Известно, что Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. В браке у них родилось трое детей.

Михаил Ефремов, Дарья Белоусова.СМИ: у Михаила Ефремова в колонии были отношения с актрисой Дарьей Белоусовой
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