СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум расстались

40-летняя Кэти Перри и 48-летний Орландо Блум расстались. По информации TMZ, пара расторгла помолвку.

Как сообщает источник, актер планирует прийти на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции уже в качестве холостяка.

«Он — душа компании, и он будет зажигать на танцполе», — передает издание.

TMZ отметило, что Орландо будет веселиться на свадьбе в компании Леонардо ДиКаприо. При этом Кэти Перри в списке приглашенных гостей отсутствует. В настоящее время она находится в своем мировом турне.

Инсайдер утверждает, что это указывает на окончательное расторжение помолвки звезд.

Напомним, что в начале июня стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться после 6 лет отношений. Причина их решения все еще неизвестна. Пара встречается с 2016 года, а в 2019 году они обручились.