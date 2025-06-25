Стиль жизни
СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Жизнь и общество

25 июня, 15:10

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото Shawn Punch, AdMedia, Global Look Press

40-летняя Кэти Перри и 48-летний Орландо Блум расстались. По информации TMZ, пара расторгла помолвку.

Как сообщает источник, актер планирует прийти на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции уже в качестве холостяка.

«Он — душа компании, и он будет зажигать на танцполе», — передает издание.

TMZ отметило, что Орландо будет веселиться на свадьбе в компании Леонардо ДиКаприо. При этом Кэти Перри в списке приглашенных гостей отсутствует. В настоящее время она находится в своем мировом турне.

Инсайдер утверждает, что это указывает на окончательное расторжение помолвки звезд.

Напомним, что в начале июня стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться после 6 лет отношений. Причина их решения все еще неизвестна. Пара встречается с 2016 года, а в 2019 году они обручились.

Кэти Перри рассказала про свой первый полет в&nbsp;космос.Кэти Перри поделилась эмоциями после полета в космос

Пи Дидди отказался давать показания в суде

  • Alexey Tarasov

    Чтож будем жить дальше и надеяться на лучшее:point_up:??:point_right:хотя после новости о назначении-иерея-главой федерации шахмат-ставропольского края-Я уже не знаю-плакать или смеяться:100::unamused:

    26.06.2025

  • Spacewalker

    Мне тоже интересно:grinning: Жить надо продолжать даже не смотря на то, что Блум и Перри разводятся:wink:

    26.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Вторую Русалку-хочеш сделать? всмысле раскрутить-проказник:smile::grin:

    25.06.2025

  • Игорь Николаев

    Может ко мне тогда давай, Кэти

    25.06.2025

  • Apple User e6e388

    Пните,когда новые новости про них будут

    25.06.2025

  • Viktor Freond

    Скока постов этой херни было тут, я как не зайду, это херня постоянно попадается на глаза... П...ец.

    25.06.2025

  • Alexey Tarasov

    О-ёй ты-погляди что творится:point_right:Пляха натаха-как жить дальше?Как же они горемыки теперь? Оё-ёй :laughing:С/Э- нельзя такие новости сообщать-а то нервы не кудышныеЧто же они дальше делать будут?:wink: Пойду приму успокоительного-грамм300-может отпустит:smile:P S-держите в курсе всех событий-п....ц как интересно:grin:

    25.06.2025

    Пи Дидди отказался давать показания в суде

