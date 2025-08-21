СМИ: Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа

Как сообщает телеграм-канал Mash, Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Это заболевание, при котором растет уровень глюкозы в крови, поэтому пациент нуждается в препаратах.

Источник уточняет, что артист жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Поэтому он пока не может вернуться на сцену, его ближайшие концерты запланированы только на февраль 2026 года. Кроме того, поп-король отмечает перепады настроения от раздражительности до апатии. Врачи посоветовали Филиппу соблюдать диету, но он наотрез отказался от нее.

Заболевание у народного артиста РФ заподозрили после ожога, полученного от фейерверка на концерте в апреле. Раны долго не затягивались, что указывало на диабет, поэтому врачи отправили Киркорова сдать анализы. Их догадки подтвердились. Теперь артисту ежедневно колят инсулин и надеются, что в ближайшее время рана затянется.