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СМИ: Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа
Жизнь и общество

21 августа 2025, 14:35

1 мин.

СМИ: Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа

Мария Задорожная
Автор
Филипп Киркоров.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Как сообщает телеграм-канал Mash, Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. Это заболевание, при котором растет уровень глюкозы в крови, поэтому пациент нуждается в препаратах.

Источник уточняет, что артист жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Поэтому он пока не может вернуться на сцену, его ближайшие концерты запланированы только на февраль 2026 года. Кроме того, поп-король отмечает перепады настроения от раздражительности до апатии. Врачи посоветовали Филиппу соблюдать диету, но он наотрез отказался от нее.

Заболевание у народного артиста РФ заподозрили после ожога, полученного от фейерверка на концерте в апреле. Раны долго не затягивались, что указывало на диабет, поэтому врачи отправили Киркорова сдать анализы. Их догадки подтвердились. Теперь артисту ежедневно колят инсулин и надеются, что в ближайшее время рана затянется.

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