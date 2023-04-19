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Сегодня, 15:20

Сколько продлятся майские выходные в 2023

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Барбекю на пикнике, мужчина жарит мясо.
Фото Freepik/user15285612

На сайте «РБК» в разделе Life рассказали, что благодаря майским праздникам (Дню труда и Дню Победы) в 2023 году будет три дополнительных выходных. К праздничным официально относятся 1, 8 (вместо 9 января) и 9 мая. Также те, кто имеет пятидневную рабочую неделю (график 5/2), будут отдыхать 29, 30 апреля и 6, 7 мая.

Официально праздник Весны и Труда будет отмечаться с 29 апреля по 1 мая, День Победы — с 6 по 9 мая.

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