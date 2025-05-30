Сидни Суини выпустила мыло с водой из собственной ванны

Актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», представила уникальную лимитированную коллекцию мыла. Изделия созданы с использованием воды из ее собственной ванны, пишет GQ.

Актриса выпустила 5000 экземпляров мыла, изготовленного совместно с брендом Dr. Squatch. Утверждается, что все покупатели необычного средства гигиены от актрисы получат сертификат, который подтверждает подлинность изделия.



Известно, что продукт обладает «освежающим ароматом природы». В него входят ноты сосны, пихты, мха и специальный компонент Bathwater Bliss от Сидни.