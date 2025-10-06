Шеф-повар Ивлев расстался с женой

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия сообщила в социальных сетях, что они расстались.

«Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу», — написала девушка.



Она добавила, что не собирается давать какие-либо комментарии по данному поводу.

Известно, что Валерия Куденкова стала второй официальной супругой Константина Ивлева. Пара поженилась в 2021 году, в браке у них родилась дочь. Валерия младше мужа на 18 лет.

До нее Ивлев 23 года был женат на Марии, от которой у него двое детей. Причиной развода стали многочисленные измены Константина. При этом дети от первого брака отлично ладили с Куденковой.