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Сергей Бурунов рассказал, как правильно готовиться к марафону
Жизнь и общество

15 апреля, 18:15

1 мин.

Сергей Бурунов рассказал, как правильно готовиться к марафону

Кристина Гергис
Автор
Сергей Бурунов
Фото Пресс-служба Казанского марафона

Известный российский актер Сергей Бурунов записал серию ироничных роликов на тему бега в рамках информационной кампании Казанского марафона, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 3 мая. В них он рассказал, как правильно готовиться к забегу и вести себя на дистанции.

Ролик «Подготовка к марафону» строится как ироничный монолог: Сергей Бурунов в свойственной ему манере рассуждает о том, какие вещи действительно понадобятся бегуну на дистанции, а от каких лучше отказаться.

Сергей Бурунов
Фото Пресс-служба Казанского марафона

Актер также прокомментировал распространенные привычки участников марафона, например стремление обзавестись избыточным количеством экипировки или взять с собой массу лишних аксессуаров. С помощью юмора и гиперболы в видео удачно обыграны ситуации, хорошо знакомые и новичкам, и опытным спортсменам.

Особое внимание в ролике уделено практическим моментам: актер ненавязчиво напоминает о важности разумного подхода к выбору экипировки, минимализма и концентрации именно на забеге, а не на сопутствующих деталях.

Посмотреть видеоролик можно в социальных сетях марафона.

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