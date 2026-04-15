Сергей Бурунов рассказал, как правильно готовиться к марафону

Известный российский актер Сергей Бурунов записал серию ироничных роликов на тему бега в рамках информационной кампании Казанского марафона, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 3 мая. В них он рассказал, как правильно готовиться к забегу и вести себя на дистанции.

Ролик «Подготовка к марафону» строится как ироничный монолог: Сергей Бурунов в свойственной ему манере рассуждает о том, какие вещи действительно понадобятся бегуну на дистанции, а от каких лучше отказаться.

Фото Пресс-служба Казанского марафона

Актер также прокомментировал распространенные привычки участников марафона, например стремление обзавестись избыточным количеством экипировки или взять с собой массу лишних аксессуаров. С помощью юмора и гиперболы в видео удачно обыграны ситуации, хорошо знакомые и новичкам, и опытным спортсменам.

Особое внимание в ролике уделено практическим моментам: актер ненавязчиво напоминает о важности разумного подхода к выбору экипировки, минимализма и концентрации именно на забеге, а не на сопутствующих деталях.

Посмотреть видеоролик можно в социальных сетях марафона.