Семья Брюса Уиллиса поздравила его с днем рождения и показала новые фото актера

Вчера, 19 марта, Брюс Уиллис отметил 71-й день рождения. С праздником актера публично поздравила его бывшая жена Деми Мур: в личном блоге она опубликовала два новых снимка артиста.

На фотографиях Брюс держит на руках двухлетнюю внучку Луэтту — девочка целует дедушку в щеку, а он слегка улыбается. В подписи к снимкам Мур процитировала песню группы The Beatles: «Все, что нужно — это любовь! С днем рождения!»

Фото личный аккаунт Деми Мур, соцсети

Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке 13 лет — до развода в 2000 году.

Мама Луэтты тоже присоединилась к поздравлениям. Старшая дочь, Румер, поделилась видео с фрагментами фильмов, в которых снимался отец. В сопровождении ролика она написала теплые слова: «С днем рождения, папочка! Сегодня я хочу думать о тебе — как ты танцуешь и остаешься собой, таким невероятно обаятельным. Я очень тебя люблю».

С 2009 года Брюс Уиллис женат на Эмме Хеминг, звезде фильма «Идеальный незнакомец». В честь праздника актриса разместила снимок, на котором ее муж широко улыбается, отдыхая у воды.