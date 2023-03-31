Семь признаков, что вы откладываете свое счастье на потом

Психолог Светлана Назоева в беседе с Life.ru поделилась мнением о синдроме отложенной жизни.

«Чаще всего мы откладываем свою жизнь, потому что верим, что подходящий момент еще не наступил. А лучшее время для чего-то важного еще придет. Но правда заключается в том, что подходящий момент никогда не наступит. Мы тратим годы на ожидание лучшего, вместо того чтобы начать жить лучше прямо сейчас», — сказала Назоева.

Синдром отложенной жизни не относится к психологическим расстройствам, но он может стать причиной апатии, невроза или даже депрессии, уточняет психолог Назоева. Отсутствие сил и интереса к жизни, прокрастинация, чувство неудовлетворенности собой — все это последствия синдрома отложенной жизни. Вот четкие симптомы и признаки, указывающие, что вы постоянно откладывает свое счастье в дальний ящик.

1. Вы не цените то, что имеете. Например, свою работу вы воспринимаете как способ «пересидеть» или дождаться лучшего предложения. Не завершаете отношения, которые не устраивают, в надежде, что сделаете это, когда встретите более подходящего человека. Или не покупаете красивую одежду, так как вам не нравится ваша фигура.

2. Вы не способны принять важное решение. Среди множества вариантов и идей не можете выбрать то, чему готовы посвятить себя прямой сейчас. Или занимаетесь сразу всем, или откладываете дела на неопределенное будущее.

3. Главная радость — мечты о будущем. Вам кажется, что с нового года жизнь изменится к лучшему. Что, будь у вас более интересная работа, вы были бы намного счастливее. Или, как только появятся отношения, вы наконец будете жить полноценной жизнью.

4. Внешние причины оказывают влияние на вашу жизнь. В этом случае кажется, что нет смысла откладывать деньги во время финансового кризиса или учить новый язык во время пандемии. Вы чувствуете, что не стоит радовать себя, когда вокруг происходит что-то плохое.

5. Вы постоянно сравниваете себя с другими. Думаете, что недостаточно компетентны, чтобы претендовать на лучшую должность, или недостаточно хорошо выглядите, чтобы сходить на свидание. В этом случае кажется, что другие более достойны, а вам надо сначала похудеть, купить новую одежду, найти новую работу и т.д.

6. Ждете идеальных отношений. Эта причина, пожалуй, чаще остальных приводит к возникновению синдрома отложенной жизни. Вам кажется, что только после встречи с идеальным партнёром начнётся настоящая счастливая жизнь. А то, что есть сейчас, — репетиция, подготовка.

7. Ждете идеального момента. Вы уверены, что, как только дети вырастут, начнёте больше времени посвящать себе; когда наступит лето, будете больше гулять; а когда погасите ипотеку, то сможете позволить себе крутой автомобиль.