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Селин Дион выступила на сцене после долгого перерыва
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

1 мин.

Селин Дион выступила на сцене после долгого перерыва

Мария Задорожная
Автор
Селин Дион
Фото Cindy Ord, Getty Images
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56-летняя Селин Дион стала специальным гостем на показе коллекции Elie Saab в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Это выступление стало первым концертом звезды с момента ее выхода на Олимпийских играх в Париже в июле 2024 года.

Для этого события Селин выбрала элегантное облегающее макси-платье с длинными рукавами и впечатляющим шлейфом, украшенное стразами и пайетками от знаменитого ливанского дизайнера. Она собрала волосы в стильный строгий пучок, а макияж акцентировала на глазах.

С 2020 года Селин не выступала, поскольку столкнулась со спазмами из-за синдрома мышечной скованности. Из-за этого заболевания она сильно ограничила свою концертную деятельность.

Синдром мышечной скованности — это аутоиммунное двигательное расстройство, которое воздействует на центральную нервную систему, вызывает неконтролируемые и болезненные спазмы мышц.

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