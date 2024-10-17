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Селена Гомес заявила, что не может спать в своей комнате
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Селена Гомес заявила, что не может спать в своей комнате

Мария Задорожная
Автор
Фото Global Look Press
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Певица Селена Гомес призналась, что не может спать в своей постели из-за тревоги, передает New York Post.


По словам артистки, ее комната напоминает о «мрачных временах», которые происходили в жизни. Также Селена призналась, что раньше много времени проводила в своей комнате и не вставала с постели, когда у нее были проблемы с работой. Сейчас в жизни певицы по-прежнему нередко возникают ситуации, которые вызывают тревогу. Но теперь 32-летняя исполнительница успокаивает себя дыхательными практиками.


«Я могу быть не в настроении, но каждый раз, когда я вижу кого-то, то заставляю себя улыбаться. Это всегда улучшает мой день, независимо от того, как я себя чувствую», — сказала звезда.


Кроме того, Селена напомнила о важности друзей, которым можно выговориться. По ее словам, она посещает психотерапевта, но приятнее иметь рядом близких людей, которые могут выслушать.

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