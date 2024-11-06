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Селена Гомес раскрыла диагноз, из-за которого не может похудеть
Жизнь и общество

Сегодня, 13:30

1 мин.

Селена Гомес раскрыла диагноз, из-за которого не может похудеть

Мария Задорожная
Автор
Фото Global Look Press
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Селену Гомеc часто критикуют хейтеры, больше всего достается внешности девушки. Пользователи регулярно нелестно отзываются о пышных формах 32-летней певицы. После недавнего появления знаменитости на премьере фильма «Эмилия Перес» очередной недоброжелатель записал в TikTok видео, где высказался в грубой форме о фигуре Селены. К обсуждению с энтузиазмом подключились другие пользователи соцсети. Однако в этот раз звезда молчать не стала.

«Меня от этого тошнит. У меня СИБР (синдром избыточного бактериального роста тонкого кишечника). Время от времени он обостряется. Мне не важно, что я не выгляжу худой. Мое тело не такое. Конец истории. Нет, я не жертва. Я просто человек», — написала Гомес в комментариях к видео.

Среди симптомов СИБР, о котором написала Селена, — вздутие живота, боль в желудке и проблемы с пищеварением. Кроме того, певица уже долгое время страдает от редкого аутоиммунного заболевания — системной красной волчанки.

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