Селена Гомес призналась, что не может иметь детей

Американская певица, актриса и продюсер Селена Гомес в недавнем интервью порталу Vanity Fair заявила, что не может иметь детей из-за проблем здоровьем.



«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это было то, о чем мне пришлось некоторое время переживать», — сказала певица.



Отметим, что Селена уже несколько лет борется с красной волчанкой. Это хроническое аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии. Оно возникает, когда иммунная система из-за нарушений неизвестной природы начинает воспринимать клетки собственного организма как чужеродные и атакует их. Это приводит к развитию воспаления в органах и тканях и прогрессированию полиорганной недостаточности.