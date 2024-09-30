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Саша Проджект (Project) впала в кому: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 15:35

1 мин.

Звезда «нулевых» Саша Project впала в кому

Мария Задорожная
Автор
Саша Project
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press
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38-летняя певица Саша Project попала в больницу в Москве. Ее госпитализировали с серьезным отравлением, пишет «Московский комсомолец».

Источник утверждает, что звезда «нулевых» почувствовала себя плохо в воскресенье вечером. Бригаду врачей вызвала ее мать. Медикам буквально пришлось спасать жизнь артистке. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.

Саша Project стала популярна в «нулевые», благодаря своим известным хитам — «Очень нужен ты» и «Говорила мама».

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