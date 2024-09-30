Звезда «нулевых» Саша Project впала в кому

38-летняя певица Саша Project попала в больницу в Москве. Ее госпитализировали с серьезным отравлением, пишет «Московский комсомолец».



Источник утверждает, что звезда «нулевых» почувствовала себя плохо в воскресенье вечером. Бригаду врачей вызвала ее мать. Медикам буквально пришлось спасать жизнь артистке. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.



Саша Project стала популярна в «нулевые», благодаря своим известным хитам — «Очень нужен ты» и «Говорила мама».