Звезда «нулевых» Саша Project впала в кому
38-летняя певица Саша Project попала в больницу в Москве. Ее госпитализировали с серьезным отравлением, пишет «Московский комсомолец».
Источник утверждает, что звезда «нулевых» почувствовала себя плохо в воскресенье вечером. Бригаду врачей вызвала ее мать. Медикам буквально пришлось спасать жизнь артистке. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.
Саша Project стала популярна в «нулевые», благодаря своим известным хитам — «Очень нужен ты» и «Говорила мама».
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