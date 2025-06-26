Стиль жизни
С рэпера Пи Дидди сняли часть обвинений
Жизнь и общество

26 июня, 15:50

1 мин.

С рэпера Пи Дидди сняли часть обвинений

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Getty Images

С американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) сняли часть обвинений. Об этом сообщает Fox 5, ссылаясь на письмо прокурора судье Аруну Субраманиану.

Прокуратура решила не рассматривать обвинения в попытке похищения, поджога, пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми. В письме подчеркивается: «Правительство осознает стремление суда упростить процесс».

Юристы отметили, что обвинения против Шона Комбса остаются в силе, однако власти не будут привлекать к ответственности рэпера по ряду преступлений, которые считаются предшествующими его делу о вымогательстве.

Эксперты добавили, что власти все еще могут считать похищение Кэсси Вентуры и Каприкорна Кларка, а также поджог автомобиля Кида Кади, относящимися к RICO (Закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях). По словам юристов, решение прокуроров «на самом деле ничего не меняет», оно лишь «упрощает процесс обвинения для присяжных».

Пи Дидди был арестован 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях. В случае признания его виновным ему может грозить как минимум пожизненное заключение. Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом режиме.

Пи&nbsp;Дидди.Скандальная биография Пи Дидди: музыка, арест и обвинения

Стало известно, от чего отказался Михаил Ефремов после выхода из колонии
