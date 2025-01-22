Роберт Паттинсон впервые прокомментировал рождение дочери

38-летний Роберт Паттинсон дал редкий комментарий по поводу своей дочери, которая родилась весной 2024 года. В интервью Vogue он заявил, что его дочь не пахнет, как другие дети.

«Я помню, как люди говорили, как им нравится запах младенцев, но я думал, что они просто чувствуют запах детской присыпки. Но потом у меня родился ребенок, и я подумал: «Она пахнет потрясающе». В этом что-то есть, я могу ее узнать. Она не пахнет, как другие дети», — со смехом отметил Паттинсон.

Напомним, звезда фильма «Сумерки» и британская певица Сьюки Уотерхаус вместе уже почти шесть лет. Весной 2024 года у них родился ребенок, тогда пара не стала делать никаких официальных заявлений. Также известно, что в июне того же года влюбленные сыграли свадьбу.