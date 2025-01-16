Режиссер Джастин Бальдони готов подать в суд на мужа Блейк Лайвли

Режиссер Джастин Бальдони намерен подать в суд на Райана Рейнольдса, мужа Блейк Лайвли. Известно, что актриса обвинила режиссера в домогательствах.

Как сообщает Variety, Бальдони потребовал от Disney и Marvel документы, раскрывающие детали создания Найспула (альтернативной версии Дэдпула) из фильма «Дэдпул и Росомаха». Джастин уверен, что он стал прототипом для персонажа Рейнольдса, который по сюжету обсуждает фигуру Ледипул (отсылка к Лайвли) после родов и называет себя профеминистом.

Известно, что голливудский скандал произошел после того, как Блейк Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на съемках фильма «Все закончится на нас». Однако режиссер опроверг все обвинения и собирается подготовить «шокирующий» встречный иск.