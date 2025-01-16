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Режиссер Джастин Бальдони готов подать в суд на мужа Блейк Лайвли
Жизнь и общество

Сегодня, 14:45

1 мин.

Режиссер Джастин Бальдони готов подать в суд на мужа Блейк Лайвли

Мария Задорожная
Автор
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Фото Jamie McCarthy, Getty Images
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Режиссер Джастин Бальдони намерен подать в суд на Райана Рейнольдса, мужа Блейк Лайвли. Известно, что актриса обвинила режиссера в домогательствах.

Как сообщает Variety, Бальдони потребовал от Disney и Marvel документы, раскрывающие детали создания Найспула (альтернативной версии Дэдпула) из фильма «Дэдпул и Росомаха». Джастин уверен, что он стал прототипом для персонажа Рейнольдса, который по сюжету обсуждает фигуру Ледипул (отсылка к Лайвли) после родов и называет себя профеминистом.

Известно, что голливудский скандал произошел после того, как Блейк Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на съемках фильма «Все закончится на нас». Однако режиссер опроверг все обвинения и собирается подготовить «шокирующий» встречный иск.

Блейк Лайвли и&nbsp;Джастин Бальдони. Новый скандал в Голливуде: Блейк Лайвли подает в суд на Джастина Бальдони
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