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Режиссер Дэвид Линч: что известно о болезни эмфизема
Жизнь и общество

Сегодня, 13:50

1 мин.

Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

Мария Задорожная
Автор
Режиссер Дэвид Линч
Фото Global Look Press
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Известный режиссер Дэвид Линч в интервью журналу Sight & Sound заявил, что ему диагностировали неизлечимое и опасное заболевание — эмфизему легких. Причиной болезни стало постоянное курение.

По словам 78-летнего автора культового «Твин Пикса», из-за диагностированного недуга он больше не может выходить из дома.

«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — отметил Линч.

При этом культовый режиссер и музыкант сказал, что эмфизема никак не повлияет на его творческую деятельность. Он не перестанет заниматься искусством и будет снимать фильмы удаленно, так как не может передвигаться не задыхаясь и боится подхватить простуду.

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