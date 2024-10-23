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Репера Гуфа задержали в Подмосковье за драку
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

0 мин.

Репера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

Мария Задорожная
Автор
Гуф
Фото Личный аккаунт Алексея Долматова, соцсети
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Рэпера Гуфа, (настоящее имя — Алексей Долматов) задержали в подмосковной Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ), передает Телеграм-канал SHOT.

По данным источника, музыкант начал приставать к девушке, которая не стала терпеть неподобающего поведения рэпера и позвонила брату. Мужчины моментально сцепились, в ходе драки Гуф ударил оппонента в ухо, а также повредил свою руку.

Пострадавший уже снял побои и написал заявление на рэпера. В результате инцидента обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

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