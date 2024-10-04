Рэпер Эминем объявил, что впервые станет дедушкой

51-летний американский рэпер Маршал Брюс Мэтерс, известный как Eminem, сообщил, что впервые станет дедушкой. Он выпустил новый клип, посвященный своей дочери, где объявил о трогательной новости.

Видеоклип артиста Temporary состоит из архивных кадров, которые показывают, как взрослела его дочь Хейли Джейд Скотт. В один из моментов девушка дарит отцу футболку, где написано «Дедушка №1», и показывает снимок УЗИ.

После выхода клипа Хейли подтвердила, что станет мамой. Она опубликовала в социальных сетях фотографию со своим мужем и подписала ее: «Мама и Папа с 2025 года». Пол и имя ребенка будущие родители пока не разглашают.