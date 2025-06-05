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Рэпер Akon планирует выступить в Сочи
Жизнь и общество

5 июня 2025, 16:25

1 мин.

Рэпер Akon планирует выступить в Сочи

Мария Задорожная
Автор
Фото Wagner Meier, Getty Images

52-летний американский рэпер Akon (настоящее имя Алиам Дамала Тиам) планирует выступить в Сочи после солд-аута в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.

По данным издания, райдер музыканта довольно скромный. Он просит травяные чаи, овощи, фрукты и варенье. Также Akon выбирает исключительно вегетарианские блюда и хотел бы попробовать свежие продукты с местных ферм. Кроме того, рэпер захотел посетить настоящую русскую парную с видом на Кавказские горы. Это место держится в секрете.

Напомним, что концерт в Москве Akon проведет 9 августа.

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