Редакция «Стиля жизни от СЭ» объявила розыгрыш полезных для здоровья подарков

Редакция «СЭ» запустила конкурс ко Дню всех влюбленных. Если вы не знаете, к кому проявить внимание, выберите себя, ведь здоровый эгоизм еще никому не вредил. Поэтому совместно с сетью ортопедических салонов ОРТЕКА коллектив редакции «Стиля жизни» решил разыграть подарки для комфорта и заботы о своем здоровье: ортопедическую подушку для сна, подушку под поясницу и балансировочный диск-массажер.

Чтобы получить один из призов, нужно подписаться на канал «Стиль жизни от СЭ» в Дзене, поставить лайк под постом и написать под ним любой комментарий. Именно по комментариям будет определена тройка победителей.