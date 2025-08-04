Раскрыты детали романа Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады

Певица Кэти Перри проводит время вместе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо после разрыва с актером Орландо Блумом. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источник.

«Они заинтересованы друг в друге, но им понадобится время, чтобы понять, к чему это все приведет. Кэти много путешествует, а Джастин пытается наладить свою жизнь после завершения политической карьеры, но между ними существует притяжение. У них много общего», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника, у певицы и Трюдо есть общие интересы в музыке, их объединяет оптимизм. Он добавил, что оба являются идеалистами, которые верят в возможность позитивных изменений, несмотря на сложные обстоятельства.

29 июля Кэти Перри была замечена на ужине с Джастином Трюдо в ресторане Монреаля. Пару запечатлели за разговором и коктейлями, но пока они не делали никаких комментариев относительно слухов о романе.