Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Раскрыты детали романа Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады
Жизнь и общество

4 августа, 13:10

1 мин.

Раскрыты детали романа Кэти Перри с экс-премьер-министром Канады

Мария Задорожная
Автор
Джастин Трюдо, Кэти Перри
Фото Global Look Press

Певица Кэти Перри проводит время вместе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо после разрыва с актером Орландо Блумом. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источник.

«Они заинтересованы друг в друге, но им понадобится время, чтобы понять, к чему это все приведет. Кэти много путешествует, а Джастин пытается наладить свою жизнь после завершения политической карьеры, но между ними существует притяжение. У них много общего», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника, у певицы и Трюдо есть общие интересы в музыке, их объединяет оптимизм. Он добавил, что оба являются идеалистами, которые верят в возможность позитивных изменений, несмотря на сложные обстоятельства.

29 июля Кэти Перри была замечена на ужине с Джастином Трюдо в ресторане Монреаля. Пару запечатлели за разговором и коктейлями, но пока они не делали никаких комментариев относительно слухов о романе.

Кэти Перри и&nbsp;Орландо Блум.«Все кончено»: история любви и расставания Кэти Перри и Орландо Блума

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Читайте далее
Эндрю Гарфилда заподозрили в пластической операции

  • Millwall82

    какое отношение это имеет к спорту и ЗОЖ?

    04.08.2025

  • Урусов

    он - не традиционной части принадлежит. пиар ход этой «брошенки». да и этому «экс-» тоже полезно показать, что нормальный.

    04.08.2025

    • Следующий материал
    Эндрю Гарфилда заподозрили в пластической операции

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    12 ноя 19:00
    Узнаете ли вы голливудских звезд в старости? Тест от «Стиля жизни»
    12 ноя 14:45
    Тейлор Свифт стала самой продаваемой сольной артисткой в истории музыки
    12 ноя 13:45
    СМИ: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались
    12 ноя 08:00
    Пи Дидди стал помощником тюремного священника
    11 ноя 19:55
    Кэти Перри раскрыла причину расставания с Орландо Блумом