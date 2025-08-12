Раскрыта стоимость помолвочного кольца возлюбленной Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду потратил около 5 миллионов долларов на помолвочное кольцо для своей возлюбленной Джорджины Родригес, сообщает Page Six.

11 августа Джорджина Родригес заявила в соцсетях, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала снимок с обручальным кольцом, украшенным тремя драгоценностями. По словам ювелира Аджая Ананда, центральный камень — бриллиант категории D массой примерно 30 карат. Оценочная стоимость изделия — около 5 миллионов долларов.

Фото Личная страница Джорджины Родригес, соцсети

С другой стороны, ювелир Лора Тейлор считает, что основной камень весит от 15 до 20 карат и стоимость кольца может превышать 2 миллиона долларов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и с января 2023 года выступает за клуб «Аль-Наср». В стране существуют ограничения на совместное проживание неженатых пар, однако футболисту сделали исключение и разрешили жить вместе с матерью своих детей.