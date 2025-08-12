Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Раскрыта стоимость помолвочного кольца возлюбленной Роналду
Жизнь и общество

12 августа, 15:30

1 мин.

Раскрыта стоимость помолвочного кольца возлюбленной Роналду

Мария Задорожная
Автор
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото Личная страница Джорджины Родригес, соцсети

Португальский футболист Криштиану Роналду потратил около 5 миллионов долларов на помолвочное кольцо для своей возлюбленной Джорджины Родригес, сообщает Page Six.

11 августа Джорджина Родригес заявила в соцсетях, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала снимок с обручальным кольцом, украшенным тремя драгоценностями. По словам ювелира Аджая Ананда, центральный камень — бриллиант категории D массой примерно 30 карат. Оценочная стоимость изделия — около 5 миллионов долларов.

Кольцо Джорджины Родригес
Фото Личная страница Джорджины Родригес, соцсети

С другой стороны, ювелир Лора Тейлор считает, что основной камень весит от 15 до 20 карат и стоимость кольца может превышать 2 миллиона долларов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и с января 2023 года выступает за клуб «Аль-Наср». В стране существуют ограничения на совместное проживание неженатых пар, однако футболисту сделали исключение и разрешили жить вместе с матерью своих детей.

Криштиану Роналду.Как тренируется Роналду. Любимые упражнения футболиста

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Деньги
Новости холдинга
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Читайте далее
Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении 2025»

  • Djibits

    Ахренеть

    18.08.2025

    • Следующий материал
    Дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении 2025»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    07:00
    Угадайте актера по трем фильмам с его участием! Тест от «Стиля жизни»
    15 ноя 12:10
    Стилист назвала топ-5 трендовых образов для свидания после работы
    14 ноя 13:10
    Карди Би родила четвертого ребенка
    12 ноя 19:00
    Узнаете ли вы голливудских звезд в старости? Тест от «Стиля жизни»
    12 ноя 14:45
    Тейлор Свифт стала самой продаваемой сольной артисткой в истории музыки