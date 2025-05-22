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Работники Блейк Лайвли обвинили ее в эмоциональном насилии
Жизнь и общество

22 мая 2025, 17:10

1 мин.

Работники Блейк Лайвли обвинили ее в эмоциональном насилии

Мария Задорожная
Автор
Блейк Лайвли
Фото Giada Papini Rampelotto, EuropaNe, Global Look Press

Шесть бывших работников Блейк Лайвли обвинили ее в эмоциональном насилии. Речь идет о сотрудниках закрывшейся компании по производству товаров для дома Preserve, которая принадлежала актрисе. Об этом сообщает Daily Mail.

«Вся компания была полной катастрофой. Обвинения Блейк, которые она сейчас выдвигает [против Бальдони], глубоко ироничны, учитывая, что у нее была одна из самых безумных, токсичных, эмоционально истощающих и неорганизованных сред, которые только можно себе представить», — сказал экс-работник знаменитости.

Также один из сотрудников вспомнил случай, когда Лайвли должна была устроить фотосессию для бренда в своем доме. Но по приезде работников магазина и модели, актриса была не готова к съемке. Ее брат Эрик, который занимал пост креативного директора компании, часто опаздывал, и работники ждали его на улице. Кроме того, бывшие сотрудники утверждают, что в течение нескольких месяцев сидели на полу в офисе, ведь мебель привезли через время. А некоторые работники жаловались, что из-за задержек зарплаты даже не могли ездить на метро.

Издание сообщает, что некоторые сотрудники, возможно, получили компенсации в размере до 300 тысяч долларов после угроз судом за эмоциональное насилие и нарушение трудового законодательства.

Известно, что Лайвли в 2014 году запустила интернет-магазин с офисом в Нью-Йорке, но через год компания закрылась.

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