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Психотерапевт объяснила, что могло стать причиной самоубийства Яниса Тиммы
Жизнь и общество

Сегодня, 13:15

2 мин.

Психотерапевт объяснила, что могло стать причиной самоубийства Яниса Тиммы

Мария Задорожная
Автор
Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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17 декабря ряд российских СМИ сообщил, что баскетболист и бывший муж солистки «Виа-гры» Анны Седоковой Янис Тимма найден мертвым. Предварительная причина смерти — асфиксия. Неизвестно, что стало поводом для совершения самоубийства, но спортсмен переживал развод с певицей.

«СЭ» обратился за комментариями к психологу, когнитивно-поведенческому терапевту Марине Королевой-Абель.

«Мысли о суициде могут возникнуть в результате сильной эмоциональной боли, чувства безысходности или изоляции. Никто не скажет, почему Янис совершил такой поступок, но то, что он переживал тяжелейший эмоциональный и был психологически нестабилен очевидно», — сказала эксперт.

Специалист заявила, что такие мысли — это сигнал о том, что человек нуждается в помощи и поддержке. В такие моменты не стоит стесняться говорить о чувствах с друзьями, членами семьи или специалистами. А психотерапевты и консультанты могут предложить поддержку и помочь найти выход из сложной ситуации.

По словам специалиста, существуют сообщества, группы поддержки и горячие линии, которые могут стать важной частью процесса исцеления. Общение с людьми, которые понимают тяжелое эмоциональное состояние, может облегчить переживания.

«Постарайтесь находиться рядом с людьми, которые вас поддерживают, и избегайте одиночества. Попробуйте найти позитивные моменты. Даже в самые тяжелые времена старайтесь обращать внимание на мелочи, которые приносят радость», — добавила психолог.

Психотерапевт подчеркнула, что самоубийство — это не выход из ситуации. Оно оставляет за собой горе и страдания для близких.

«Жизнь полна изменений, и даже самые трудные моменты могут пройти. Есть надежда и возможность найти новые пути, которые приведут к улучшению ситуации. Важно помнить, что помощь всегда доступна, и изменения возможны», — подытожила Королева-Абель.

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