Психолог увидела большой минус в календаре выходных дней 2024 года

Психолог Ирина Коржаева заявила, что разделение отдыха в мае 2024 года может сказаться на дачниках.

«При отсутствии необходимого количества выходных, люди все равно будут ездить на дачи-огороды, но вот отдыха у них не будет, так как надо все успеть. Отсутствие отдыха в условиях ограниченного времени может привести к повышенному риску подорвать здоровье, что негативно скажется и на качестве работы», — приводит слова Коржаевой Life.ru.