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19 июня, 23:38

Психолог увидела большой минус в календаре выходных дней 2024 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Психолог Ирина Коржаева заявила, что разделение отдыха в мае 2024 года может сказаться на дачниках.

«При отсутствии необходимого количества выходных, люди все равно будут ездить на дачи-огороды, но вот отдыха у них не будет, так как надо все успеть. Отсутствие отдыха в условиях ограниченного времени может привести к повышенному риску подорвать здоровье, что негативно скажется и на качестве работы», — приводит слова Коржаевой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1587841
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