Психолог назвала привычки, которые старят любую женщину

Психолог Юлия Свияш в своем Дзен-блоге рассказала, какие привычки придают женщинам возраст. «Каждое наше высказывание — это самопрезентация, штрих к портрету и вашей картине мира. В женском поведении есть вещи, которые сегодня смотрятся также тяжеловесно, как начес семидесятых и золотые цацки из сундука бабушки», — заявила специалист.

По мнению Юлии Свияш, состарить в глазах окружающих может осуждение юных, их образа жизни, моды и нравов. При этом не обязательно это разделять или одобрять. Добавляет возраста отсыл к лучшим или докризисным временам, когда «жить было лучше и веселее», философия в духе «как страшно жить», а также постоянная разочарованность — в возрасте, в отношениях, в возможностях. Не молодят женщин и обвинения современных (или в принципе) мужчин, равно как и беспомощность в житейских и экономических вопросах по причине того, что вы — «девочка-девочка», резюмировала психолог.

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