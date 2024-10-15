Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Против рэпера Пи Дидди (P. Diddy) подали новый иск
Жизнь и общество

Сегодня, 12:55

1 мин.

Против рэпера Пи Дидди подали новый иск

Мария Задорожная
Автор
Фото Ethan Miller, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Очередной гражданский иск по обвинению в сексуальном насилии подан против рэпера Шона Комбса (P. Diddy). На этот раз его обвиняют в совершении преступления в отношении 19-летней девушки, сообщает телеканал NBC News.


В судебных материалах говорится, что иск был направлен в Южном округе Нью-Йорка от женщины, имя которой не упоминается. Также сообщается, что преступление, в котором обвиняют P. Diddy, было совершено 20 лет назад, в 2004 году.

Напомним, что 17 сентября рэпера арестовали, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения.

P&nbsp;Diddy. За что арестовали рэпера Пи Дидди: разбираемся в голливудском скандале
Новости холдинга
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Читайте далее
Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка
Следующий материал
Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка

Olimpbet awards

Последние новости
14:15
Беременная дочь Эминема раскрыла пол ребенка
11 окт 18:45
Женская боксерская обувь стала новым модным трендом
11 окт 15:45
Назван самый красивый мужчина в мире
11 окт 14:35
Состояние актера Василия Ливанова ухудшилось
11 окт 12:25
Названа дата суда над рэпером Пи Дидди