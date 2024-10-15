Против рэпера Пи Дидди подали новый иск

Очередной гражданский иск по обвинению в сексуальном насилии подан против рэпера Шона Комбса (P. Diddy). На этот раз его обвиняют в совершении преступления в отношении 19-летней девушки, сообщает телеканал NBC News.



В судебных материалах говорится, что иск был направлен в Южном округе Нью-Йорка от женщины, имя которой не упоминается. Также сообщается, что преступление, в котором обвиняют P. Diddy, было совершено 20 лет назад, в 2004 году.

Напомним, что 17 сентября рэпера арестовали, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения.