Против Пи Дидди подали новые иски

Против рэпера Шона Комбса, известного также как Пи Дидди, выдвинули новые иски.

Об этом сообщил телеканал ABC.

Источник уверяет, что музыкант и продюсер обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 39-летнего мужчины. Пострадавший утверждает, что преступление произошло в 2022 году на одной из скандально известных вечеринок, организованных Комбсом.

Кроме того, другой истец — актер, чье имя пока остается неизвестным, заявил о том, что стал жертвой Дидди в конце 1990-х годов и начале 2000-х. Также к серии обвинений присоединилась анонимная женщина.

В данный момент рэпер находится под арестом и ожидает судебного разбирательства. Основные обвинения, которые рассматриваются в рамках данного дела, связаны с торговлей людьми и сексуальными преступлениями, включая действия в отношении несовершеннолетних.