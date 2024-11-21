Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Против Пи Дидди подали новые иски
Жизнь и общество

Сегодня, 12:55

1 мин.

Против Пи Дидди подали новые иски

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди.
Фото Streeter Lecka, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Против рэпера Шона Комбса, известного также как Пи Дидди, выдвинули новые иски.

Об этом сообщил телеканал ABC.

Источник уверяет, что музыкант и продюсер обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 39-летнего мужчины. Пострадавший утверждает, что преступление произошло в 2022 году на одной из скандально известных вечеринок, организованных Комбсом.

Кроме того, другой истец — актер, чье имя пока остается неизвестным, заявил о том, что стал жертвой Дидди в конце 1990-х годов и начале 2000-х. Также к серии обвинений присоединилась анонимная женщина.

В данный момент рэпер находится под арестом и ожидает судебного разбирательства. Основные обвинения, которые рассматриваются в рамках данного дела, связаны с торговлей людьми и сексуальными преступлениями, включая действия в отношении несовершеннолетних.

Новости холдинга
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
20 ноя 14:35
Модель Миранда Керр впервые рассказала о трагической потере ребенка
20 ноя 14:05
Пи Дидди заявил, что Дженнифер Лопес довела его до нервного срыва
19 ноя 16:25
Неизвестные обокрали Виндзор, пока принц Уильям и Кейт Миддлтон спали
19 ноя 15:35
Раскрыта сумма гонорара Александра Петрова за съемки в рекламе
19 ноя 15:00
СМИ узнали гонорар Никиты Кологривого за съемки в рекламе