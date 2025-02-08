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Продюсер Игорь Матвиенко объяснил успех хита Сигма-бой
Жизнь и общество

8 февраля 2025, 15:45

1 мин.

Продюсер Игорь Матвиенко объяснил успех хита «Сигма-бой»

Мария Задорожная
Автор
Игорь Матвиенко
Фото Андрей Эрштрем, Известия

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко в беседе с RT высказал мнение о популярной песне «Сигма-бой». Он заявил, что популярность исполнителей песни (12-летних Betsy и Марии Янковской), скорее всего, обусловлена разными факторами.

«Вопрос, про какой мы шоу-бизнес говорим. Если шоу-бизнес как песенки типа той, что недавно попала в Billboard, где поют две девочки — для этого вообще не нужно никакого образования, чисто драйв и умение поймать настроение», — сказал Матвиенко.

При этом Игорь Игоревич подчеркнул, что продюсерам и композиторам нужно получить образование, чтобы знать «как все устроено».

Напомним, что хит «Сигма-бой» попал в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard. Песня заняла седьмую строчку в рейтинге, обогнав культовую певицу Кэти Перри с ее треком I'm His, He's Mine.

Обложка трека &laquo;Сигма-бой&raquo;.«Сигма-бой»: что за песня и почему популярна не только в России
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