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Сегодня, 14:45

Продажи духов в России за год выросли почти на треть

Ольга Стрельникова
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Флакончики с парфюмом.
Фото Freepik/rawpixel-com

Сайт РБК представил парфюмерную статистику оператора маркировки «Честный знак», согласно которой за прошедший год в России было приобретено порядка 85,6 миллионов флаконов духов, по сравнению 67 миллионами в 2021. Разница составила 28%. При этом было введено в оборот на 31% меньше парфюмерии. Не исключено, что россияне покупали духи, опасаясь дефицита.

Также статистика показала, что в приоритете у потребителей были оффлайн-покупки — примерно 74% парфюмерии. Продажи онлайн за год выросли на 10%. Более активными покупателями стали жители Москвы и Московской области. Меньше всего тратились на парфюмерию в Северо-Кавказском округе.

За год в продажу вышли 116,7 миллионов духов, из них 58% создано в России. Из-за рубежа было поставлено 47,4 миллионов единиц парфюмерии, при этом 91% представлен производителями из Европы и Азии.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит пользоваться дешевым парфюмом и подделками.

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