Принц Уильям может взойти на престол без короны
24 июня, 16:00

Мария Задорожная
Принц Уильям
Фото Yui Mok, Getty Images

Принц Уильям, наследник британского трона, может отказаться от короны, когда станет королем, сообщает Daily Mirror.

Хотя речь о полном отказе от трона не идет, по информации издания, принцу не нравятся некоторые устаревшие элементы церемонии коронации, особенно массивная корона, которая напоминает об образах из фильмов Disney.

Будущий монарх планирует сделать церемонию более современной и объединяющей для Соединенного Королевства и Британского Содружества.

