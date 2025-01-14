Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
При пожаре в Лос-Анджелесе погибла актриса Дэлис Карри
Жизнь и общество

Сегодня, 20:40

1 мин.

При пожаре в Лос-Анджелесе погибла актриса Дэлис Карри

Мария Задорожная
Автор
Дэлис Карри
Дэлис Карри.
Фото Личный аккаунт Дэлис Карри, соцсети
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Американская актриса Дэлис Карри, которая сыграла в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз», погибла в результате пожаров в Лос-Анджелесе. Ее останки были обнаружены в доме, сообщает ABC7.

Телеканал заявил, что накануне происшествия внучка актрисы отвезла ее домой после посещения больницы и уехала. Затем она проснулась от уведомления, что в доме Дэлис отключилось электричество. Девушка сразу направилась в Алтадин, где полиция сказала, что дом ее бабушки полностью сгорел. Пламя уничтожило все имущество, а Карри стала считаться пропавшей без вести.

«Останки 95-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести, были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного пожара Итон», — говорится в сообщении.

Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Их признали самыми масштабными в истории штата. Известно, что уже 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи помещений, включая дома звезд, были уничтожены.

Анжелика Варум, Леонардо ди&nbsp;Каприо и&nbsp;Пэрис Хилтон. Какие звезды пострадали от пожаров в Лос-Анджелесе

Новости холдинга
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:30
Следствие назвало официальную причину гибели Лиама Пейна
14:15
Стало известно об огромных долгах Джастина Бибера
13:40
СМИ: У Евгении Добровольской был рак желудка
13 янв 19:25
Умерла польская актриса Барбара Рыльска
13 янв 19:10
Михаил Ефремов может посетить похороны Евгении Добровольской